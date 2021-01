SOCIAL| Immobile e Cataldi omaggiano Lulic per il suo ritorno – FOTO

Poco dopo l’entrata in campo di Lulic nella partita di Coppa Italia contro il Parma Immobile e Cataldi hanno omaggiato il capitano della Lazio per il suo rientro in campo dopo 351 giorni con due storie sul proprio profilo Instagram in cui hanno immortalato con un video l’entrata in campo di Lulic.

