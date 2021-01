Stadio Flaminio, tifosi romanisti scavalcano i cancelli: denunciati 21 ragazzi

Come riportato dal corrieredellosport.it, una comitiva di ragazzi di età compresa tra i 20 e 23 anni ha scavalcato i cancelli dello Stadio Flaminio di Roma per girare un video celebrativo e di supporto, con sciarpe e bandiere, per la loro squadra del cuore, la Roma. I ragazzi sono stati identificati e denunciati a piede libero per invasione di terreni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: