Caso tamponi, multe in casa Lazio per un procedimento della passata stagione: i dettagli

La Procura Federale nella giornata di oggi ha inviato alla S.S. Lazio, il Presidente Claudio Lotito, al medico sociale Fabio Rodia e al responsabile sanitario Ivo Pulcini il comunicato sul caso tamponi relativo allo scorso anno. La sanzione è dovuta in quanto non sono stati processati i tamponi al gruppo squadra, come da protocollo, ogni 4 giorni bensì ogni 6. Il periodo di riferimento del caso contestato è quello relativo al primo tampone effettuato il 26/05/2020, con il secondo processato il 01/06/2020. La Procura Federale ha perciò disposto le seguenti sanzioni: € 1.875,00 di ammenda per il Sig. Claudio LOTITO; di € 937,50 di ammenda per il Sig. Ivo PULCINI; e di € 937,50 di ammenda per il Sig. Fabio RODIA, e di € 2.500,00 di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A. CLICCA QUI per il comunicato ufficiale.

