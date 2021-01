ESCLUSIVA | L’ex biancoceleste Cravero: “Lazio, penserei più al Campionato che alla Tim Cup. Luis Alberto? L’assenza può influire, ma niente alibi”

Grazie alle tre vittorie consecutive ottenute in Serie A, la Lazio ha ritrovato il sorriso in termini di risultati e prestazioni, oltre ad aver recuperato punti importanti rispetto alle concorrenti per un posto in Champions League. Un momento positivo condito dalla vittoria del Derby, ma anche da brutte novità, come i problemi fisici di Luis Alberto e Luiz Felipe. Per analizzare il momento biancoceleste, LazioPress.it ha contattato in esclusiva Roberto Cravero, ex difensore biancoceleste ed oggi commentatore per Dazn.

Partendo dal Derby dello scorso Venerdì, dove la Lazio è riuscita a prendere in mano il gioco e a raggiungere i tre punti?

“Non c’è stata partita e il risultato lo dice, la Lazio ha vinto la gara sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico, per la corsa, per l’organizzazione e la personalità. E’ semplice giudicare un Derby che finisce 3-0: c’è stata una squadra che ha dominato l’altra“.

Dopo questa vittoria, considerate le tante squadre attaccate in alta classifica, che obiettivo deve darsi la Lazio?

“La Lazio, a differenza dell’anno scorso, manca di continuità: fa grandi prestazioni, ma poi ne fa altre al di sotto delle proprie possibilità. Se la squadra trova la continuità di gioco, la Lazio può arrivare nelle prime quattro, ma per fare questo servirà continuità nel gioco e nei risultati“.

Adesso ci sarà il Sassuolo, poi due volte l’Atalanta tra Coppa Italia e Serie A, quanto saranno importanti le rotazioni?

“Le due gare di campionato sono impegnative, la Coppa Italia la lascerei da parte, perché è importante, ma in questo momento la priorità è la Serie A. Atalanta e Sassuolo sono due squadre temibili: il Sassuolo è una squadra che sa giocare a calcio, ma in questo momento non riesce a concretizzare tutto quello che fa. L’Atalanta invece è in un momento di grandissima condizione, sarà uno spareggio europeo, e la Lazio se la andrà a giocare con la personalità dei propri calciatori. Penso che in campionato ci saranno i titolari, mentre in Coppa Italia ci saranno le alternative“.

La Lazio sentirà in queste gare la mancanza di Luis Alberto?

“La sua assenza può influire molto, perché Luis Alberto è il calciatore che fa girare tutta la squadra, però non possiamo trovare degli alibi. Ci sono state molte vicissitudini in questo campionato: abbiamo visto la Juventus giocare senza Ronaldo, il Milan senza Ibrahimovic, l’Inter senza Lukaku, anche la Lazio giocherà senza Luis Alberto, ma deve andare oltre“.

Inzaghi perderà Luiz Felipe per qualche mese, che tipo di perdita è per la Lazio?

“Luiz Felipe ha disputato una grande stagione sino ad ora. L’infortunio nella carriera del calciatore è una qualcosa che va messo in preventivo: di sostituti ce ne sono, è stato recuperato anche Lulic. In fase difensiva ci sono varie alternative: può inserire Hoedt o Patric, nello spagnolo Inzaghi ha molta fiducia. Il sostituto di Luiz Felipe varierà in base all’avversario: se ci sarà una squadra più rapida la scelta ricadrà su Patric che potrebbe servire di più, mentre quando ci saranno avversari più fisici Hoedt potrà tornare più utile“.

Il Torino ha esonerato Giampaolo, quanto ha influito quella sconfitta in extremis con la Lazio?

“Quella gara poteva essere la svolta per il Torino, come lo è stata per la Lazio in quel momento. E’ chiaro che rispetto alla classifica attuale, per il Torino ci sono tanti rimpianti. Non penso che il Torino dovesse vincere quella partita, però non doveva perderla: arrivati ad un certo punto, il risultato di parità era quello più giusto, ma chi fa gol nel calcio ha sempre ragione, e lo ha fatto la Lazio“.

