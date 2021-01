FORMELLO | Scarico per chi ha giocato contro il Parma. In gruppo Immobile e Caicedo

Non c’è tempo di riposare, il calendario si fa fitto di impegni. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia di ieri sera, la Lazio ora avrà l’ostacolo Sassuolo in campionato, per poi pensare al doppio impegno contro l’Atalanta, mercoledì 27 gennaio ai Quarti di Coppa Italia, e domenica prossima in Serie A. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la seduta mattutina di allenamento. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera, nella vittoria per 2-1 contro il Parma. Il resto del gruppo, sul campo, dopo aver svolto un iniziale riscaldamento, ha proseguito con esercizi sul possesso palla divisi in tre squadre. Per concludere, sessione di cross e tiri in porta finali. Lavoro differenziato per Akpa Akpro che ha svolto uno scarico con allunghi a secco sui 50 metri. Ciro Immobile e Felipe Caicedo invece, sono tornati a lavorare per l’intera seduta con il gruppo: il primo non era convocato ieri sera per osservare un turno di riposo, mentre il secondo, nella rifinitura pre Parma, aveva svolto un lavoro differenziato, andando comunque in panchina contro i gialloblu. Assenti gli infortunati Luiz Felipe e Cataldi. Aggregati dalla Primavera di Menichini Bertini e Czyz.

