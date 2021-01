GdS | La Procura della FIGC chiude le indagini sui tamponi. Contestati i mancati rapporti con le Asl

La giornata di ieri, oltre alla vittoria sul campo contro il Parma, ha portato in casa Lazio alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura FIGC sui casi dei tamponi. Dopo aver raccolto tutti i documenti necessari, la Procura ha così notificato l’avviso alla società biancoceleste con il presidente Lotito che ora avrà 15 giorni di tempo a disposizione per chiedere di essere ascoltato, produrre memorie difensive o cercare un accordo a titolo di patteggiamento. Scaduto il termine scatterà poi il provvedimento che potrebbe portare i capitolini di fronte al tribunale federale o anche chiudere il tutto con un’archiviazione. Al centro delle contestazioni verso la Lazio ci sarebbe la mancata comunicazione alla Asl della positività d’Immobile dopo il tampone positivo della Synlab di Avellino del 26 ottobre e del 2 novembre ed il mancato isolamento del calciatore per un periodo di 10 giorni previsto in questi casi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

