Lazio alla ricerca di un difensore: Maksimovic e Sokratis, ma non solo

Lo stop alla caviglia di Luiz Felipe rischia di pregiudicare la stagione della Lazio che con la vittoria di ieri sera sale a quattro risultati utili consecutivi nel 2021. Nel reparto arretrato i biancocelesti cercano un rinforzo mentre, nel frattempo, hanno deciso di reintegrare Vavro a titolo definitivo (sino al rientro di Luiz Felipe stimato non prima della metà di aprile) o definitivo. Nel centrodestra della difesa urge dunque un rinforzo: stando a quanto riportato da Il Messaggero, i romani starebbero prendendo visione dei vari profili proposti. Occhi puntati su Sokratis Papastathopoulus svincolato, mentre Garay è stato proposto così come Rugani ma in prestito. Oltre a questi nomi c’è Maksimovic che Inzaghi vorrebbe come prima scelta con Tare che vorrebbe però portarlo a Roma in estate ed un altro profilo top secret sul taccuino del ds. La Lazio prende tempo mentre attende l’operazione odierna di Luiz Felipe che chiarirà i tempi di recupero.

