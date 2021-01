Lazio-Parma, D’Aversa: “E’ stata una buona prova, dispiace per il risultato. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla”

Al termine della gara di Coppa Italia, Lazio-Parma, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Rai Due:

“Sicuramente è stata una buona prova, è normale aver avuto il pensiero di arrivare ai supplementari visto il pareggio arrivato a 10 minuti dalla fine. C’è il rammarico per non aver ottenuto una vittoria ma non posso rimproverare i ragazzi per la prestazione. Non ho lasciato a casa nessun titolare, erano tutti indisponibili. Bisogna ragionare sul fatto che nelle mie prime tre partite siamo sempre a recriminare sul risultato che non rispecchia l’andamento della gara e della prestazione, dobbiamo commettere meno errori perchè alla lunga i punti possono pesare. Kurtic in questa soluzione mi è piaciuto, ha fatto un’ottima gara. Gli aspetti positivi ce ne sono tanti ma bisogna ragionare sui gol presi, il tempo di lavorare c’è anche se finora ne abbiamo avuto poco. Ho giocatori giovani e alcuni sono ancora inesperti, questo puó non esserci d’aiuto. Mihaila è tra i più giovani e ha fatto un’ottima gara, non è questione di essere giovani o meno ma di avere qualità e talento”

Il tecnico ha poi aggiunto in Conferenza Stampa: “Nonostante le tante assenze i ragazzi hanno fatto una bella prestazione. C’è rammarico per la sconfitta, per non essere arrivati neanche ai supplementari. Abbiamo preso due gol da cross dalla trequarti, questa situazione va migliorata. L’interpretazione? Varia a seconda della partita: oggi la Lazio è stata brava a venirci a prendere alta. Mihaila ha realizzato un bel gol, ma molti hanno fatto un’ottima gara. Di aspetti positivi ce ne sono tanti stasera, di negativo in queste ultime gare c’è il risultato. La rabbia per la sconfitta ci deve essere, fa parte del lavoro, guai ad accettarla, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: