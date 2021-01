Lazio-Parma, Lulic in campo dopo 351 giorni

Minuto 71, impossibile non ricollegarlo al gol che fece impazzire tutti i laziali: quello di Lulic nella finale di coppa Italia contro la Roma. In questa serata, nella partita d’esordio stagionale proprio in coppa Italia, Lazio-Parma, questo minuto assume ancora una grande importanza: Lulic rientra in campo dopo 351 giorni. L’ultima partita giocata fu quella contro il Verona in casa la scorsa stagione, per poi essere operato alla caviglia il 12 Febbraio, inizio di un calvario durato quasi un anno.

