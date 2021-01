Napoli, l’attaccante Osimhen finalmente negativo al coronavirus

Buone notizie per Rino Gattuso, che da sabato ritroverà sul campo Viktor Osimhen. L’esito del tampone è infatti negativo: l’attaccante nigeriano del Napoli potrà quindi tornare ad allenarsi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club partenopeo sul profilo Twitter.

Dal primo gennaio l’attaccante si trovava in isolamento nella sua casa di Posillipo. L’ultima partita giocata dall’attaccante risale all’8 dicembre a Bologna, in una gara vinta 1-0 dal Napoli con un suo gol. Poi l’infortunio in nazionale, il recupero e il covid. Da sabato potrà finalmente tornare ad allenarsi a Castel Volturno, in vista di un suo rientro in campo.

