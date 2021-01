PAIDEIA | Controlli medici per Momo Fares: il motivo – FOTO

Dopo il ritorno in campo da titolare Momo Fares si è recato quest’oggi alla Clinica Paideia per dei controlli. Ieri aveva riscontrato un dolore al polso in seguito a un colpo ricevuto che aveva allarmato il tecnico Inzaghi. E’ per questa ragione che nel primo pomeriggio il calciatore biancoceleste si è recato in clinica: si escludono quindi fastidi muscolari o ricadute al polpaccio. Il mister e la Lazio possono tirare un sospiro di sollievo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: