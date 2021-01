Roma-Spezia, il Giudice Sportivo conferma la sconfitta a tavolino

Si attendeva solo la conferma, giunta poco fa mediante una nota ufficiale del Giudice Sportivo: la Roma subisce per 3-0 la sconfitta a tavolino nel match di Coppa Italia con lo Spezia per aver effettuato un cambio in più rispetto a quelli consentiti.

Questo un estratto del comunicato:

“Dall’esame degli atti ufficiali di Roma – Spezia (…) la Società Roma ha effettuato, al 5° minuto del primo tempo supplementare, la sostituzione di due giocatori (per l’esattezza il calciatore n. 87 Fuzato ha sostituito il n. 4 Cristante e il calciatore n. 3 Ibanez ha sostituito il n. 11 Pedro) , benchè in precedenza avesse già provveduto alla sostituzione di quattro giocatori, giungendo pertanto a un totale complessivo di sei sostituzioni nel corso della gara. Il Giudice Sportivo delibera di infliggere alla Società Roma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3″

