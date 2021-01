Serie A, l’anticipo della 19° tra Benevento e Torino finisce in parità

Termina per 2-2 l’anticipo della 19° giornata tra Benevento e Torino al Ciro Vigorito. Sbloccano la gara i padroni di casa con Viola su calcio di rigore al 32′. Al 49′ arriva il raddoppio di Lapadula. Due minuti più tardi ecco la reazione dei granata con Zaza che al 51′, su assist di Singo, realizza di testa. Al 65′ lo stesso Zaza si vede annullare il gol del 2-2 per un precedente tocco di mano di Belotti. Al 93′ protagonista ancora l’attaccante del Torino che pareggia, questa volta regolarmente, i conti su assist di Belotti. Inizia dunque con un pareggio l’avventura di Nicola sulla panchina granata, scavalcando momentaneamente il Parma con 14 punti. Il Benevento di Pippo Inzaghi resta 11° in classifica a -1 dalla Sampdoria.

