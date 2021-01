SOCIAL | 60 anni di Figurine Panini, da domani le votazioni per scegliere quella biancoceleste più bella – FOTO

Da domani iniziano le votazioni per consentire ai tifosi biancocelesti di scegliere la figurina più amata della storia della Lazio. In occasione dei 60 anni delle Figurine Panini ecco l’iniziativa messa in atto.

I 60 anni di @figurinepanini, i 60 anni della raccolta di figurine che ha fatto innamorare dei nostri colori generazioni di bambini ⚪️🔵 🗳 Da domani l’inizio delle votazioni che consentire ai tifosi biancocelesti di scegliere la figurina più amata nella storia! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/MEuQdxOMay — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 22, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: