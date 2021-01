SOCIAL | Bentornato Lulic, l’emozione della moglie Sandra: “Che brividi quando sei entrato, sono fiera di te” | FOTO

Proprio al minuto 71, in una partita di Coppa Italia, la sua competizione. Non poteva non essere questo il momento giusto per rientrare dopo quasi un anno da un brutto infortunio alla caviglia. Senad Lulic, Capitano biancoceleste è tornato a calpestare l’erba dell’Olimpico ieri sera, nella sfida vinta contro il Parma per 2-1 che vuol dire Quarti di finale. Mercoledì prossimo, in quel di Bergamo, sarà l’Atalanta a contendere il posto in Semifinale ai biancocelesti. Tra i vari messaggi di bentornato per l’esterno biancoceleste, questa mattina, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, anche sua moglie Sandra, ha voluto raccontare l’emozione provata nel momento in cui Lulic è entrato in campo. Il post, con la foto del Capitano della Lazio, recita: “Che brividi ieri sera quando sei entrato. Un anno molto difficile con alti e basi, pero tu non hai mai molato. Sono molto fiera e orgogliosa di te. Ti amo amore mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Family Lulic🇨🇭💖👨‍👩‍👧‍👦⚽️🇮🇹 (@sandra_lulic)

