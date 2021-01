SOCIAL | Ci pensa sempre Rao che corregge ANSA e fa cambiare immagine – FOTO

Ancora un caso per la new entry in casa biancoceleste, Roberto Rao. Dopo la vittoria di ieri contro il Parma e il conseguente passaggio ai Quarti di Finale di Coppa Italia, l’agenzia di stampa ANSA celebra la vittoria biancoceleste con la foto dell’esultanza dei gialloblù. Nessun problema per il nuovo responsabile della comunicazione Roberto Rao che, come già fatto in altre occasioni, interviene. Foto modificata e adesso, ci sono Muriqi e compagni in evidenza. Piccoli segnali che però fanno emergere l’immagine della Lazio.

Si poteva anche sorvolare, ma così mi pare meglio. pic.twitter.com/d8VJfyBNY1 — Roberto Rao (@robertorao) January 22, 2021

