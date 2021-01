SOCIAL | Correa segna la via da seguire e riabbraccia Lulic: “Andiamo avanti!” | FOTO

Ha riassaporato il campo dopo l’ennesimo fastidio muscolare mettendo nelle gambe minuti importanti. La Lazio si gode il ritorno del Tucu Correa mentre finalmente Vedat Muriqi si sblocca, anche se ufficialmente si tratta di autogol, e il capitano Senad Lulic riprende il posto sulla fascia sinistra. Una serata perfetta per i biancocelesti, festeggiato anche dall’argentino via social: “Andiamo avanti! Complimenti Pirata Vedat Muriqi! Felice per il mio capitano Senad Lulic!”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: