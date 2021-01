SOCIAL | Hoedt guarda avanti: “Ottenuto il nostro obiettivo, continuiamo a lavorare” | FOTO

La vittoria di ieri sera contro il Parma, ha permesso alla Lazio di approdare ai Quarti di finale della competizione, dove sfiderà l’Atalanta. Il match, in programma mercoledì 27 gennaio alle ore 17:45, sarà il primo tra nerazzurri e biancocelesti nell’arco di cinque giorni, visto che la domenica successiva, il 31 gennaio, ci sarà nuovamente Atalanta-Lazio, questa volta in campionato. Wesley Hoedt, difensore olandese che ieri è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, guarda già avanti, dopo aver raggiunto l’obiettivo del passaggio del turno. Il post, con due foto del match, è accompagnato dalla didascalia che recita: “Non è stata la partita migliore però abbiamo ottenuto il nostro obiettivo, passare il turno e andare ai quarti! Continuiamo a lavorare e migliorare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: