SOCIAL | Reina e Leiva aspettano il ritorno di Luiz Felipe: “Ti aspettiamo, forza e coraggio” – FOTO

Pesante l’assenza di Luiz Felipe che mette in crisi la difesa biancoceleste. Società e tecnico sono a lavoro per capire che strategia mettere in atto. Intanto il connazionale e compagno di squadra Lucas Leiva augura una pronta guarigione al difensore biancoceleste e lo aspetta presto in campo. Si unisce anche Pepe Reina al coro, e aspetta con ansia il ritorno di Luiz Felipe: “Ti aspettiamo leone! Forza e coraggio…Sappiamo che tanto sei un vero guerriero”.

