SOCIAL | Operazione riuscita per Luiz Felipe: il messaggio di ringraziamento del difensore – FOTO

Operazione riuscita per Luiz Felipe che oggi in Germania si è sottoposto ad un intervento ala caviglia destra. Come ha detto lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, l’intervento era necessario visto il fastidio che perdurava da ormai troppo tempo. Il difensore biancoceleste ringrazia anche dei tantissimi messaggi di auguri ricevuti in questi giorni. Ecco le sue parole. “Ciao, ragazzi! Come molti di voi sapranno, oggi ho subito un intervento alla caviglia destra. Mi avete inondato di messaggi d’affetto e mi avete fatto sentire come parte di una grande famiglia! Volevo rassicurarvi che l’operazione era necessaria ed è andata per il meglio, mi sento bene e non vedo l’ora di poter tornare in campo. Torno presto vi prometto. Un grande abbraccio a tutti!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: