Spadafora: “Riapertura stadi? Per questa stagione è complicato, dobbiamo stabilire delle priorità”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto su Rai3 nel corso di Titolo V, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La crisi di governo rischia di rallentare tutto, quando si parla di Conte Ter infatti io sono molto cauto: quando si cambia un governo cambia tutto e i tempi della macchina governativa rallentano. Vorrei anche dire che in questi giorni non ci stiamo solo occupando della crisi, personalmente mi sto occupando di Decreti Ristori per il mondo dello sport che è bloccato.

Riapertura stadi? Mi dispiace dare questa notizia ma credo che per questa stagione sarà complicato rivedere gli stadi con il pubblico. È vero che le norme del DPCM sono fino a marzo ma poi dovremo pensare ad una riapertura graduale. È veramente molto complicato. Tutto ha un suo valore e un suo interesse ma dobbiamo stabilire delle priorità”.

