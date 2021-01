Stefano Fiore: “Fino ad ora stagione positiva della Lazio. Muriqi non ideale per il gioco di Inzaghi”

L’ex calciatore della Lazio Stefano Fiore, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato così il periodo che stanno vivendo i biancocelesti di Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby e quella in Coppa Italia contro il Parma. Le sue parole:

“È una stagione particolare: molto diversa da quella dell’anno scorso, disputando la Champions League soprattutto dal punto di vista fisico. Finora la stagione della Lazio è da considerarsi positiva. In campionato è un po’ in ritardo ma ce lo potevamo aspettare. È stata colpita in un momento particolare sia dal virus che dagli infortuni, poteva avere qualche punto in più ma è in linea con quello che è stato il campionato fino ad ora. In termini di qualità quando mancano determinati giocatori la Lazio ne risente.

Muriqi? Credo che abbia determinate caratteristiche, anche se non l’abbiamo visto molto. È un tipo di giocatore che soprattutto fuori dall’area fa fatica. La Lazio e i suoi attaccanti hanno determinate caratteristiche, Muriqi forse non è l’attaccante ideale per il gioco di Inzaghi.

Il derby? Mi aspettavo una partita più equilibrata. La Roma aveva dimostrato di avere una certa identità, mi sarei aspettato che creasse qualche difficoltà in più alla Lazio. Mi fa piacere il ritorno di Lulic e mi auguro che possa tornare sui suoi livelli ma è un’incognita, sia per l’infortunio che per l’età. Allo stesso tempo è un recupero importante anche all’interno dello spogliatoio. La Lazio è stata l’esperienza più importante della mia carriera, a Roma ho vissuto tutto nonostante i soli tre anni”.

