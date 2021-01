CdS | Lazio, per la difesa spunta Todibo

L’ operazione di Luiz Felipe ed il tempo recupero che lo attende non lascia alternative alla Lazio decisa a tornare sul mercato per rinforzare il pacchetto arretrato. Il nome nuovo delle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è quello di Todibo, classe ’99 di proprietà del Barcellona, ma in uscita dal Benfica dove si trova in prestito. Il giovane francese, inoltre, al momento precedere anche Sokratis nella lista dei desideri di Tare: sul greco a Formello si nutrono dubbi sulle condizioni fisiche per le poche gare giocate ed inoltre il suo tesseramento richiederebbe un doppio taglio. Per quanto riguarda Todibo, che è stato proposto ai capitolini dal suo agente Bruno Satin, le condizioni sembrano maggiormente favorevoli: il baby talento del Barcellona sta cercando una nuova sistemazione per crescere e la Lazio, pronta a disputare gli ottavi di Champions League, rappresentano la piazza ideale con i biancocelesti che, inoltre, potrebbero mantenere in lista Luiz Felipe inserendolo non appena sarà pronto per il rientro.

