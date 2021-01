CONFERENZA DE ZERBI – “La Lazio è squadra che sta facendo benissimo negli ultimi anni, dopo la Juve è quella che ha vinto di più”

Intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel per presentare la partita di domani, contro la Lazio, l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato della partita.

“”Giocare con una delle prime sette del campionato non è mai alla pari, ma poi decide il campo. Se saremo bravi a dimostrare il nostro valore, alla fine della gara potremmo dire di essercela giocata alla pari: questo non vuol dire che non entriamo per vincere oppure in modo timido. La Lazio è una squadra che negli ultimi anni sta facendo benissimo. Dopo la Juve è quella che ha vinto di più, ha giocatori forti, hanno un’identità forte, e questo spiega la difficoltà della gara di domani. Ha qualità, fisicità, ha esperienza e come noi stanno assieme da tanto e si conoscono ed è un vantaggio”.

