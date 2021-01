CONFERENZA INZAGHI – Nuovo difensore? Ne stiamo parlando con la società, stiamo cercando qualcuno che possa aiutarci in questo periodo di assenza”

Alla vigilia della partita con il Sassuolo, in programma domenica pomeriggio, alle ore 18:00, l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa.

“Effetto derby o rammarico per gli infortuni? Purtroppo sono combattuto. Veniamo da un ottimo periodo, da una buonissima striscia di vittorie, ma nel calcio ci sono degli imprevisti, che nelle ultime settimane non c’erano stati. Dobbiamo guardare avanti, perché domani abbiamo il Sassuolo che è un avversario temibile.

Nuovo difensore? Ne stiamo parlando con la società, l’assenza di Luiz Felipe ha lasciato un buco nella retroguardia. Stiamo cercando qualcuno che possa aiutarci in questo periodo, ma sono concentrato su domani con quelli che ho adesso.

Quale aspetto temo di più? Li conosciamo, da anni ci rende la vita difficile con giocatori di qualità, ottimo calcio e buona classifica. Dovremo mettere la solita cattiveria e intensità delle ultime partite.

Il campionato della Lazio parte domani? No, lo è già da 18 partite. Ci manca qualche punto in classifica, è vero, ma abbiamo fatto bene in Champions League e siamo passati in Coppa Italia ai quarti.

Akpa Akpro? Si sta guadagnando il campo con le prestazioni. E’ un ragazzo con ottime qualità fisiche e tecniche, capace di fraseggiare anche negli spazi stretti. Cerca sempre di farsi trovare pronto e deve continuare così. La condizione della squadra? Nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene in termini di aggressività e determinazione, è normale che giocando così tanto devo individuare i giocatori che devono tirare il fiato. Alcuni hanno riposato giovedì, altri invece dovranno giocare ancora domani.

Quando c’è stata la svolta? Non penso sia legata al mio futuro, perché sanno cosa rappresenta per me la Lazio. Finisco allenamenti e partite senza voce, il mio staff ed io diamo sempre tutto. La grande svolta per una squadra come la nostra è quello di avere tutti i soldati arruolabili. Da dopo il COVID non abbiamo più avuto la possibilità di alternare i giocatori. Ora abbiamo subito un rallentamento, perché Ramos per noi è importante, ma riusciremo a sopportare la sua assenza, così come aspettiamo Luis Alberto. E’ unico nel modo di interpretare le partite, ma ormai siamo abituati alle defezioni.

Calendario fitto? Lo sappiamo, dovremo stare pronti, anche perché la Coppa Italia è importante con noi. Chi sarà il partner di Immobile? Ora stanno tutti bene gli attaccanti, c’è anche Pereira che può dare una mano lì davanti. Vedrò oggi nell’allenamento come andrà, sappiamo l’importanza di Ramos per noi, l’entrataccia di agosto contro il Frosinone ha limitato la sua presenza. Ma siamo consapevoli che chi lo sostituirà darà il massimo”.

