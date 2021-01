CorSera | Nancy Dell’Olio ancora ambasciatrice della Puglia nel mondo: l’ex di Eriksson rinnova la partnership da 6 mila euro al mese

Nancy Dell’Olio, ex compagna di Sven-Göran Eriksson ai tempi allenatore della Lazio, è ancora una volta testimonial della Puglia nel mondo. “Pugliapromozione” ha deciso infatti di rinnovare il contratto di consulenza all’avvocata originaria di Bisceglie, per un compenso di 6 mila euro al mese. Più precisamente, Nancy sarà “esperta senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi nel mondo”, e dovrà operare du una situazione difficile come quella di oggi divina al Covid-19. Difatti la Puglia si trova al momento in zona arancione, con il settore del turismo, della ristorazione e del resto delle pubbliche relazioni, completamente in stallo. Del resto questa è un momento di difficoltà che persiste ormai da un anno e che non colpisce solvato la Puglia, ma anche il resto d’Italia se non del mondo. Resta dunque da capire se Nancy Dell’Olio, ancora una volta nominata ambasciatrice della sua regione, saprà contestare tali effetti disastrosi causati dal Coronavirus.

