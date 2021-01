Covid, De Light negativo all’ultimo tampone: subito a disposizione

La Juventus ha comunicato con una nota apparsa sui propri canali ufficiali che De Light è guarito dal Covid. La negatività all’ultimo tampone permette dunque al giocatore di prendere parte al match di domani contro il Bologna. Questo il comunicato ufficiale: “Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: