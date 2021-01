Covid, la Roma va in bolla per due positività nel gruppo squadra: confermata la gara contro lo Spezia

Come riportato dall’inviato Sky Angelo Mangiante, nella giornata di oggi sono state riscontrate due positività al Covid nel gruppo squadra della Roma. Non si tratta di giocatori, per questo la partita di questa sera contro lo Spezia rimane al momento confermata, ma i giallorossi dovranno comunque andare in bolla come previsto dal regolamento.

