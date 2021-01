ESCLUSIVA | Floro Flores: ”La Lazio sta facendo bene ma il Sassuolo è fastidioso. Su Ciro Immobile…”

Nella 19^ giornata di Serie A, la Lazio ospita il Sassuolo allo Stadio Olimpico: domenica alle 18:00 i biancocelesti scenderanno in campo contro la squadra di De Zerbi, alla ricerca di punti preziosi per la classifica. Al momento intercorre un solo punto di distanza tra le due, e come ci aspettiamo, entrambe cercheranno di ottenere il miglior risultato possibile per avvicinarsi alla zona Champions.

In vista della gara di domani, Floro Flores, ex giocatore del Sassuolo e attuale tecnico del settore giovanile della Paganese, è intervenuto in esclusiva a LazioPress.it.

Qual è il segreto di questo Sassuolo, parte dalla società? Cosa è cambiato rispetto al passato?

”Il Sassuolo ha un allenatore diverso che ha una tipologia di gioco diverso. Una volta che si sono stabilizzati in Serie A, hanno puntato molto sui giovani: lavorano molto e sono degli ottimi intenditori di calcio. Dovrebbero essere un po’ da esempio per tutti, specialmente per le società medio-piccole che vogliono raggiungere un traguardo. L’Atalanta, il Sassuolo e lo stesso Parma stanno facendo un buon percorso: sono società che investono. In più il Sassuolo ha un allenatore giovane che sa valorizzare i giocatori”.

Nella gara di domenica chi pensi che potrà fare la differenza?

”Il Sassuolo è una squadra molto fastidiosa, che sia la Juve o l’ultima in classifica, resta sempre molto difficile giocare. Ed è il grande merito dell’allenatore che ha lavorato e mette sempre in pratica un calcio spavaldo dove non ci si annoia. La Lazio è una squadra che gioca lo stesso gioco da molti anni e sta facendo tutto bene”.

In passato hai giocato con Ciro Immobile al Genoa. Ti saresti mai aspettato che potesse raggiungere questi livelli, arrivando anche a vincere la scarpa d’oro?

”Penso di si, ma non a questi livelli. E’ un grande giocatore e ha sempre lavorato a questi ritmi senza mai lamentarsi, anche quando era al Genoa e aveva avuto dei problemi con i tifosi. Ha sempre dato il massimo in ogni allenamento”.

Nel 2013 hai realizzato il tuo primo goal con il Sassuolo proprio contro la Lazio, com’è giocare contro la squadra biancoceleste?

”Diciamo la Lazio è stata una delle mie preferite, le ho sempre segnato con tutte le squadre con cui sono stato. Questo perché mi hanno sempre affascinato i colori azzurri, mi attraggono molto e poi sono un tifoso del Napoli e i colori sono quelli del mare… A parte gli scherzi mi è sempre piaciuta la Lazio, così come la Roma: sono due belle calde, con gente calorosa che vive per il calcio. Per un giocatore questo ha dei pro e dei contro: se le cose non vanno bene ti massacrano, viceversa ti lodano. Ti fanno sentire importante”.

Al momento sei il tecnico delle giovanili della Paganese. Tra qualche anno se potessi scegliere di diventare l’allenatore di una squadra di Serie A, chi sceglieresti?

”Beh è scontato… sceglierei il Napoli, ci sono nato. Poi sono ambizioso. Dovrò lavorare tanto perché non è facile arrivare a certi livelli, ma le ambizioni sono queste: farò di tutto per riuscirci perché nella mia vita ho sempre agito con dedizione e voglia di fare. Sicuramente punterò a quello, poi bisognerà capire se si è bravi oppure no”.

