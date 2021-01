FORMELLO – Fiducia a Patric in difesa, dubbio Pereira-Akpa in mezzo al campo. Caicedo con Immobile in attacco

Si torna a pensare al campionato con la Lazio reduce dalla vittoria nel derby contro la Roma. Inzaghi ritrova tutti i suoi big tranne gli infortunati Luiz Felipe e Luis Alberto. A tenere banco proprio chi prenderà il posto dello spagnolo: da un lato la qualità di Pereira e dall’altro il dinamismo di Akpa Akpro. Il belga è in vantaggio sull’ivoriano, oltre che per motivazioni tattiche anche per il minutaggio accomulato in Coppa Italia che lo vede più riposato. Questo sarà il ballottaggio che il tecnico si porterà fino a pochi istanti dal fischio di inizio. Il resto del reparto sarà il solito con Milinkovic e Leiva in mezzo al campo e la coppia Lazzari-Marusic sulle corsie esterne. Davanti torneranno Caicedo e Immobile dal primo minuto, un tandem che sta facendo troppo bene per cambiarlo anche con il rientro di Correa e con Muriqi che finalmente si è sbloccato. In difesa confermato l’inossidabile Acerbi che torna centrale con Patric e Radu ai suoi lati. Fra i pali le gerarchi al momento sono chiare con Pepe Reina padrone assoluto anche in virtù dall’assenza dal campo di Strakosha. Oltre al portiere albanese mancavano anche Vavro e Cataldi.

