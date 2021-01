GdM | Sokratis non convince: sul greco c’è il Betis

Impazza il toto nome per la difesa della Lazio chiamata a sostituire a dovere lo stop prolungato di Luiz Felipe operatosi ieri in Germania. Secondo varie indiscrezioni sarebbero vari i profili sondati tra cui Rugani, Todibo, Maksimovic e Sokratis in uscita dall’Arsenal. Per quanto riguarda il greco, stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la società biancoceleste sarebbe molto dubbiosa sul fatto di acquistare un calciatore esperto preferendo invece virare su un profilo più giovane. Per Sokratis, in ogni caso, rimangono vive le attenzioni di Betis, Genoa e Parma.

