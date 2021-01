GdM | Sokratis Papastathopoulos ad un passo dal ritorno in Grecia

Siamo nel bel mezzo della finestra invernale di mercato ed i club stanno lavorando per migliorare le proprie rose o comunque per monitorare colpi da fare della prossima sessione. Complice l’intervento che farà stare fuori dal rettangolo verde per almeno un paio di mesi Luiz Felipe, anche la società biancoceleste si sta guardando intorno. Uno dei nomi usciti in questi giorni in orbita Lazio è quello del difensore Sokratis Papastathopoulos. Come riporta però attraverso il suo account ufficiale Twitter Gianluca Di Marzio, il giocatore è ad un passo dal ritorno in Grecia, all’Olympiakos.

