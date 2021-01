Il Messaggero | Lazio, Sokratis resta in pole. Contatto tra Inzaghi e il calciatore

L’improvviso stop di Luiz Felipe fa scattare il mercato difensivo della Lazio con Inzaghi che desidera un ad ogni costo un rinforzo non credendo al reintegro di Vavro. Per questo motivo, con le varie società impossibilitate ad investire, la società capitolina sta cercando una soluzione: il primo desiderio rimane Mustafi, ma mancano fondi o la proposta perfetta per l’Arsenal, mentre subito dietro c’è ancora il greco Sokratis, che però vorrebbe due milioni sino al 2023 con i Tare e Inzaghi che ieri avrebbero avuto un contatto diretto con il ragazzo. Il greco rimane in pole position, anche se a destare perplessità è la pronta disponibilità considerando la lunga assenza dal campo. La Lazio ragiona sul da farsi mentre intanto guarda anche ad altre piste come Todibo, anche lui con poche presenze stagionali, che però complice il fatto di essere un classe ’99 potrebbe evitare di occupare un posto in lista. Maksimovic rimane una pista difficile tenendo conto dei 6,5 milioni chiesti dal Napoli con il ragazzo che tra qualche mese può firmare a zero, sullo sfondo riappare il nome di Nacho Fernandez, difensore del Real adattabile anche a ruolo di terzino. Lo riporta Il Messaggero

