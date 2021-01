Lazio, Piscedda: “Davanti il Sassuolo è veloce, bisognerà fare attenzione”

Alla vigilia del match tra Lazio e Sassuolo, l’ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato la gara di domani, oltre che l’assenza di Luis Alberto.”Il Sassuolo gioca bene, costruisce dal basso ed è proprio lì che la Lazio può incidere. Loro hanno gran tecnica, ma non è molto robusta. Davanti sono veloci e fraseggiano a memoria. Bisognerà fare attenzione a questo, soprattutto per le vie centrali. Inzaghi è un allenatore che studia tutto, e può sicuramente colpire il Sassuolo nei punti deboli. Se non giocasse Luis Alberto? Lui ha tanta fantasia, fa la differenza. Se dovesse scendere in campo Akpa Akpro sarebbe diverso, è più fisico e dinamico. Immobile – Caicedo lì davanti possono fare la differenza“. Lo riporta tuttomercatoweb.it.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: