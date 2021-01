Lazio-Sassuolo, il doppio ex Matri: “Mi aspetto una gara tattica. Inzaghi e De Zerbi due grandi allenatori”

Nel Match Program pubblicato oggi dalla Lazio in vista della partita di domani contro il Sassuolo è stata inserita un’intervista fatta al doppio ex Alessandro Matri. Queste le sue parole:

Il Sassuolo non è più una sorpresa: c’è anche qualcosa di tuo dietro la sua crescita?

Il Sassuolo mi ha preso ed aiutato in un momento particolare della mia vita dandomi fiducia. Sono stato tre anni a Reggio Emilia dove conservo ricordi piacevoli ho avuto la possibilità di lavorare con giovani allenatori e calciatori di talento. La mia esperienza credo che sia stata di aiuto ad entrambi soprattutto nella gestione dei momenti difficili.

Quale rendimento di un tuo ex compagno ti sta sorprendendo di più?

Se dovessi fare un nome tra i giocatori del Sassuolo direi Locatelli. Manuel lo conosco dai tempi del Milan, quando era nelle giovanili, e poi me lo sono ritrovato al Sassuolo. Lui è molto timido e all’inizio ha fatto fatica. Inevitabile, visto che era capitato in un’altra realtà. Così l’ho affiancato e tranquillizzato. Ha fatto il suo percorso passo dopo passo e ora si è meritatamente affermato, anche grazie al lavoro di De Zerbi.

C’è tanto di De Zerbi in questo Sassuolo, noti analogie con Inzaghi?

Roberto sa far capire bene alla sua squadra quello che vuole, le dà un’idea di gioco chiara e soprattutto è una persona vera e questo per un calciatore è importante. Con me è stato fantastico, anche se avrebbe dovuto farmi giocare di più (ride). Analogie con Inzaghi? Parliamo di due grandi allenatori: anche Simone ama costruire il gioco dal basso, facendo ripartire l’azione dal portiere con qualità.

Tanti problemi fisici finora per Caputo, può ancora dire la sua per l’Europeo?

Francesco mi piace molto, ha caratteristiche ideali per il mio prototipo di attaccante, sa attaccare bene la profondità e ha il gol nel sangue. Per giugno bisognerà vedere cosa vorrà Mancini, ma sicuramente è uno dei candidati principali dietro a Immobile e Belotti. E poi ha una grande qualità: è adatto per tutte le categorie.

Lazio e Sassuolo si presentano con qualche assenza, che partita sarà?

Mi aspetto una gara molto tattica, tra due squadre che si affronteranno a viso aperto. Inzaghi e De Zerbi sanno preparare bene le partite, cercheranno di sfruttare al meglio le proprie armi a disposizione

