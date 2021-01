Lazio-Sassuolo, Onofri: “Con il Sassuolo una bella gara. Muriqi lo ritenevo interessante”

Alle ore 18.00 di domani, allo Stadio Olimpico scenderanno in campo Lazio e Sassuolo: i biancocelesti per proseguire sulla buona scia dei risultati precedenti, il Sassuolo per ritrovare certezze e punti pesanti in chiave classifica. Ai microfoni di Radiosei, Claudio Onofri ha presentato il match, parlando della gara di domani e non solo. Ecco le sue parole: “Per la Lazio non è stato semplicissimo contro il Parma. Ho sempre parlato bene di Muriqi, l’ho visto giocare in Turchia e lo ritenevo interessante. Ho rivisto il Parolo dei vecchi tempi con i suoi inserimenti. E’ stato uno spettacolo anche piacere a vedersi, anche per merito del Parma che ha messo in mostra due-tre ragazzi interessanti. Ora c’è il Sassuolo che tra l’altro giocherà in un modo simile al Parma di ieri, senza un vero centravanti e tanti calciatori che sanno giocare. Non vive un momento brillante, ma ha sempre caratteristiche pericolose, il recupero alto del pallone ed un palleggio che può mettere in crisi squadre non organizzate o non in giornata. Sarà una bella partita”. Lo riporta tuttomercatoweb.it.

