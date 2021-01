L’ex portiere Amelia: “Sono romanista, ma stavo per andare alla Lazio”

L’ex portiere Marco Amelia, Campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Grand Hotel Calciomercato: “Sono cresciuto nel settore giovanile della Roma. Purtroppo non c’è mai stata la concreta possibilità di tornare anche perché negli anni in cui potevo interessare, il club aveva delle difficoltà economiche. Non aver vestito quella maglia da grande mi fa soffrire. Baratterei uno dei trofei vinti in cambio di qualche stagione a Trigoria. Quando presero Carrizo per sostituire Peruzzi c’è stato qualche abboccamento. Penso che sia stato proprio Angelo ad aver fatto il mio nome. In un primo momento ho vacillato perché a lui sono legatissimo. Parlandone con la famiglia però, mi sono reso conto che non era fattibile. E credo anche i dirigenti biancocelesti alla fine fossero di questo avviso”.

