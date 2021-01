PRIMAVERA1 | La Lazio festeggia: dopo lo stop ecco il ritorno di Ndrecka | FOTO

Dopo una giornata storta, la Lazio Primavera può almeno sorridere per l’imminente ritorno nel gruppo dei disponibili di Leonardo Menichini di Angelo Ndrecka. Poco fa, infatti, il calciatore biancoceleste ha pubblicato una Instagram Stories nella quale festeggiata per il risultato negativo del tampone per il Covid-19 con il referto accompagnato da un semplice messaggio ricco però di significato: “Quanto ti ho desiderato“.

