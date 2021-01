PRIMAVERA1 | LAZIO-MILAN 0-3 (27′ (r); 53′ Olzer , 43′ Roback): Vavro non incide, i biancocelesti crollano al Fersini

90’+3- TERMINA QUI! LA LAZIO CROLLA TRE A ZERO CONTRO IL MILAN SUVENDO LA SECONDA SCONFITTA STAGIONALE.

90′- Tre i minuti di recupero concessi.

89′- Milan vicino al gol: El Hilali entra in area dopo aver saltato un difensore ma poi conclude alto.

87′- Altro cambio per il Milan: Mionic viene sostituito da Alesi.

84′- Nimmermeer entra in area dalla destra e calcia di potenza ma manda sopra la traversa.

82′- Altri due cambi per la Lazio: Bertini e Castigliani vengono sostituito da Cesaroni e Tare.

82′- Mionic entra duro a centrocampo e viene ammonito.

80′- Bertini calcia dalla sinistra una punizione a giro sul secondo palo: tentativo sterile che si spegne alto.

74′- Oddi calcia in maniera potente da fuori, Furlanetto blocca centralmente.

71′- Milan ancora avanti con Roback che dal limite spara alto.

68′- Due cambi nel Milan: Brambilla e Tonin lasciano il posto a Cretti e El Hilali

68′- Ci prova Olzen ancora ma il tiro termina alto.

63′- Olzen calcia dal limite, Furlanetto devia sul palo e il pallone finisce in angolo.

62′- Bella punizione dal limite di Franco ma Jungdal si distende e mana in angolo.

61′- Primo cambio per il Milan: Di Gesù lascia il posto a Bright.

58′- Fatica a reagire la Lazio che sembra aver accusato in maniera molto pesante il terzo gol.

53′- Terzo gol del Milan: dal corner conseguente Olzer sfrutta un rimpallo e calcia a botta sicura superando Furlanetto.

52′- GRANDISSIMA PARATA DI FURLANETTO SU OLZER!!!!! Il milanista calcia dal limite a giro sul secondo palo, vola il numero uno biancoceleste e devia in angolo.

46′- RIPARTITI! Doppio cambio nella Lazio: fuori Adeagbo e Tommaso Marino, dentro l’esordiente Guerini e Pica.

45+3′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! ALL’ INTERVALLO LA LAZIO É SOTTO DI DUE RETI.

45’+3- Novella prova a calciare di prima sul secondo palo, ma il pallone si spegne alto.

45′- Tre i minuti di recupero concessi.

43′- RADDOPPIO MILAN. Roback approfitta dello scivolone di Novella per entrare in area dalla sinistra e battere Furlanetto a tu per tu con il portiere laziale

42′- Vavro salva la Lazio dal due a zero! Furlanetto devia male in uscita alta permettendo a Di Gesù di colpire a botta sicura. Ottima chiusura del difensore slovacco sulla linea!

35′- Ancora Lazio! Czyz, dalla sinistra, mette dentro un pallone molto pericoloso. Jungdal esce male, ma a salvare è un difensore rossonero.

32′- GRANDISSIMA OCCASIONE PER LA LAZIO! Castigliani serve al centro Bertini che, tutto solo nel cuore dell’area, apre troppo il piatto spedendo a lato.

28′- Primo giallo della gara: Andrea Marino alza troppo la gamba a centrocampo e viene ammonito.

27′- MILAN IN VANTAGGIO. Olzer spiazza Furlanetto dagli undici metri.

26′- Calcio di rigore per il Milan: Tommaso Marino entra in ritardo su Stango e l’arbitro indica il dischetto.

24′- Azione travolgente di Roback che mette al centro dalla sinistra, bravissimo Furlanetto che in uscita bassa anticipa un avversario pronto a colpire a botta sicura.

22′- Continua a creare pericoli dalla destra la Lazio: Nimmermeer si invola sulla fascia e mette al centro per Castigliani, si salva il Milan che libera.

19′- Fa male il Milan sulla fascia destra. Di Gesù mette al centro un pallone teso, Tonin non ci arriva per pochissimo.

17′- Conclusione dai trenta metri di Bertini: Jugdal blocca centralmente senza problemi.

15′- GRANDE CHANCE PER NIMMERMEER! L’olandese, imbeccato da un filtrante di Czyz, calcia sul primo palo e trova la risposta del portiere milanista.

14′- Sempre Milan in avanti con Tonin che calcia dal limite prima di venire chiuso da un difensore biancoceleste.

12′- Milan pericolosissimo. Tonin appoggia per Mionic che dal limite prova la conclusione a giro. Ottimo tentativo che però termina sopra la traversa.

7′- Grande occasione per la Lazio! Castigliani entra in area dalla destra e mette al centro senza trovare però nessun compagno.

6′- Rischia moltissimo Furlanetto che tarda a rinviare con Tonin che prova a rubargli il pallone commettendo però fallo.

4′- Ancora Milan, calcio d’angolo dalla destra molto pericoloso con nessun rossonero che trova l’impatto vincente.

2′- Primo tentativo del Milan: Olzer sul secondo palo prova a girare al volo, ma spara alto.

1′- PARTITI!

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Adeagbo, Vavro, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Nimmermeer.

A disp.: Pereira, Peruzzi, Migliorati, Pica, Zaghini, Floriani, Tare, Cesaroni, Guerini, Campagna.

Allenatore: Leonardo Menichini.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesu, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer.

A disp.: Moleri, Pseftis, Pobi, Fili, Obaretin, Cretti, Bright, Alesi, Ferraris, Signorile, El Hilali.

Allenatore: Federico Giunti.

Arbitro: Mario Saia (Sez. Palermo)

I assistente: Vincenzo Madonia

II assistente: Antonio Lalomia

Stadio Mirko Fersini – Formello

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: