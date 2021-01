ANSA | Roma, slitta il ritorno di El Shaarawy: il giocatore è positivo al Covid-19

L’esterno d’attacco, in procinto di trasferirsi nuovamente alla Roma in prestito dallo Shanghai Shenhua, non si sottoporrà alla visite mediche in programma oggi alle ore 9:00. Il giocatore infatti, dopo aver fatto il tampone nella giornata di ieri, è risultato positivo al Covid-19, seppur con una carica virale molto bassa. Non inizia dunque nel migliore dei modi la nuova avventura in maglia giallorossa per Stephan El Shaarawy.

