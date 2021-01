SERIE A | Cade il Milan contro l’Atalanta, ma l’Inter non ne approfitta a Udine

Nelle gare delle 18:00, sono andate in scena Milan–Atalanta e Udinese–Inter: due risultati sorprendenti che non hanno cambiato le posizioni in classifica. A San Siro, il Milan è caduto di nuovo in casa: contro l’Atalanta, i rossoneri hanno subito un netto 0-3, che porta le firme di Romero (28′), Ilicic (53′), e Zapata (77′). Contemporaneamente, a Udine si sono affrontate Udinese e Inter, con gli uomini di Conte che avevano l’occasione per sorpassare i cugini in classifica. Questo non è accaduto, dato che l’Udinese ha fermato l’Inter sullo 0-0: occasione sprecata quindi per Lukaku e compagni, che rimangono a 2 punti dal Milan, recuperando solo una lunghezza dal primo posto.

