SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Sassuolo

La Lazio di Inzaghi sembra essersi ritrovata: dopo le tre vittorie consecutive, arrivate in campionato contro Fiorentina, Parma e Roma, giovedì i biancocelesti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Cinismo sotto porta e tanta attenzione nei novanta minuti: questo è quello che sta riportando la Lazio in zona Champions League, e che certamente servirà nella gara di domani, quando i biancocelesti ospiteranno all’Olimpico il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

IL SASSUOLO – Dopo un sorprendente inizio di stagione, nelle ultime settimane il Sassuolo ha perso qualcosa in termini di risultati e posizioni in classifica. Nelle ultime cinque gare sono arrivate due vittorie, contro Genoa e Sampdoria, due sconfitte, contro Juventus ed Atalanta, e un pareggio casalingo con il Parma: al momento i neroverdi soffrono i big match, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Ad onor del vero sono molte le difficoltà che stanno attraversando: dopo aver avuto Caputo alle prese con molti problemi fisici, da qualche settimana è out anche Domenico Berardi, il migliore dei suoi in questo avvio.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traorè, Djuricic, Haraslin; Caputo;

LA STELLA – 21 gol e 7 assist: questi i numeri dello scorso campionato per Caputo. Un attaccante che ha stupito l’Italia calcistica, tanto da guadagnarsi la chiamata azzurra da parte di Roberto Mancini: in assenza di Berardi, e in attesa di ritrovare il miglior Jèrèmie Boga, spetta a ‘Ciccio’ Caputo provare a trascinare il Sassuolo verso la zona europea della classifica.

IL PRECEDENTE – Lo scorso Lazio–Sassuolo c’è stato nella fase di ripresa della Serie A, durante il dopo lockdown. Per la Lazio, il sogno per la vittoria della Serie A era sfumato quasi del tutto, e in quel momento si iniziavano a fare i calcoli per il raggiungimento matematico della Champions League. A spuntarla però, a inizio Luglio, è stato il Sassuolo: dopo il vantaggio iniziale di Luis Alberto, i neroverdi hanno ribaltato la gara grazie a Raspadori e Caputo, vincendo all’Olimpico per 1-2.

