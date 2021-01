Per Lei Combattiamo Lucas Leiva racconta l’arrivo alla Lazio: “Prima di firmare ho fatto una videochiamata con Radu e Lulic” Lucas Leiva racconta l’arrivo alla Lazio: “Prima di firmare ho fatto una videochiamata con Radu e Lulic” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Ospite a ‘Tell Me’ di Sabrina Cavezza in onda su LazioStyleChannel, Lucas Leiva si è raccontato partendo dal suo arrivo alla Lazio: “Ho sempre avuto l’idea di giocare in Italia. Quando ero bambino guardavo tanto la Serie A e quando mi hanno detto della Lazio ho parlato con Luis Alberto con cui sono stato a Liverpool. Mi ha dato grandi consigli, mi ha parlato della società e del gruppo. Ho parlato anche con Lulic e Radu che mi hanno fatto una videochiamata prima di firmare. Il boss diceva “vieni perchè io sono il boss””. 😁 Questa sera @LucasLeiva87 sarà ospite di Sabrina Cavezza nella nuova puntata di ‘Tell Me’!

