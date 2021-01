24 gennaio 1947: nasce oggi Giorgio Chinaglia

Nasce il 24 gennaio 1947 a Carrara Giorgio Chinaglia, il bomber della Lazio Campione d’Italia nel 1973-74. All’età di 9 anni si traferisce a Cardiff e inizia la sua carriera nel calcio giovanile con lo Swansea City, dove verrà soprannominato Long John.

Nel 1964 esordisce in prima squadra ma a causa del poco spazio che gli viene dedicato torna in Italia dove viene ingaggiato dalla Massese in Serie C (1966). Dopo alcune stagioni con l’Internapoli arriverà alla Lazio, vincendo il suo primo scudetto.

Nel 1983 diventa presidente della sua amata Lazio, ma l’avventura dura poco a causa di alcuni problemi societari. Long John si spegne in Florida il 1 aprile 2012 e la salma viene trasferita al Cimitero Flaminio di Roma, accanto al suo allenatore Maestrelli.

