Bayern Monaco, poker allo Schalke 04 e allungo in testa alla classifica

Dopo la sconfitta di ieri del Lipsia, secondo in classifica, contro il Mainz penultimo, il Bayern Monaco ne approfitta ed allunga in testa alla classifica della Bundesliga. In casa dello Schalke 04, la squadra di Hans Dieter Flick, si è imposta con un netto 0-4 firmato Thomas Müller, autore di una doppietta, David Alaba ed il solito Robert Lewandowski. I prossimi avversari della Lazio in Champions League, grazie a questi tre punti, si sono portati a quota 42 punti, a +7 dal Lipsia secondo e a +10 dal Bayer Leverkusen terzo.

