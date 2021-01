CALCIOMERCATO – Avviati i colloqui per Todibo, c’è il via libera del Barcellona

La Lazio è alla ricerca di un difensore per rimpiazzare l’infortunato Luiz Felipe. Diversi i nomi in orbita biancoceleste, tecnico e società sono a lavoro per portare a Formello il profilo più adatto. Uno degli ultimi nomi in circolazione è quello di Jean-Clair Todibo in forza attualemente al Benfica, ma di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira la Lazio avrebbe avviato i primi collloqui con il giocatore e con il Benfica, avendo ricevuto il benestare dal Barcellona.

