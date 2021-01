CONFERENZA INZAGHI: “La partita che mi rende piè felice? Il derby, ma oggi era importantissima. Rinnovo? Magari già in settimana”

La Lazio vince 2-1 in rimonta contro il Sassuolo, portando a casa quindi tre punti importantissimi per la classifica e la continuità. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato così in conferenza stampa la vittoria dell’Olimpico: “La partita più felice? E’ normale che sia il derby, ma questa era importantissima. Mai come questa volta abbiamo fatto una buona gara contro il Sassuolo, che è un’ottima squadra. Siamo stati nettamente migliori. Ad inizio stagione avrei messo la firma sì, per questo percorso: perchè agli ottavi non ci arrivavamo da 20 anni e ci siamo nonostante le problematiche del covid, quindi è un bel traguardo. Ora abbiamo centrato anche i quarti di Coppa Italia. Adesso il calendario è fitto, ma la speranza è di avere rotazioni più profonde. Rinnovo? Siamo a buon punto, ci siamo visti anche ieri con il presidente: abbiamo un ottimo rapporto, forse solo una volta in 17 anni abbiamo discusso. Secondo me si troverà una soluzione in questa settimana“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: