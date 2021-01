CorSera | Caicedo o Muriqi, il ballottaggio in attacco

Come riportato dal Corriere della Sera, resta un dubbio in attacco per la partita di Lazio–Sassuolo, ovvero il compagno di attacco di Ciro Immobile. Se da una parte Muriqi è stato affiancato nell’allenamento al bomber laziale, resta favorito per il posto da titolare Caicedo. Per quanto riguarda Correa, il giocatore della Lazio sembra partire anche stavolta dalla panchina, per poter recuperare la condizione fisica gradualmente dopo l’infortunio. Invece, Akpa Akpro sembra essere favorito a Parolo e Pereira. Rimane ancora un punto interrogativo su Strakosha: dopo la partita di Coppa Italia, il portiere è nuovamente sparito dal campo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: