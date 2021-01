De Zerbi in conferenza: “Potevamo raddoppiare, ma poi è venuta fuori la Lazio: bravura e fisicità”

La Lazio batte in rimonta per 2-1 il Sassuolo, che era andato in vantaggio al 6′ con la rete di Caputo. L’allenatore dei neroverdi Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta dell’Olimpico:”Potevamo andare anche in doppio vantaggio, ma poi è venuta fuori la Lazio. Loro sono stanno andando bene, è emersa la loro bravura e la loro fisicità. Intanto aspettiamo di avere tutti al meglio. Oggi si chiude il girone di andata, non posso chiedere di più alla squadra. Miriamo al miglioramento, ma facendo i calcoli con la realtà abbiamo vinto solo una gara con le cinque che ci precedono“.

