GdS | Europa, record e festa del gol. Lazio e Sassuolo senza limiti

L’allenatore della Lazio insegue il quarto successo di fila, De Zerbi è alla ricerca del primato di punti nel girone d’andata.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli incontri tra Lazio e Sassuolo sono state sempre partite ricche di goal, parliamo di 29 gol nei sette incontri giocati all’Olimpico negli ultimi anni (4,1 reti a partita). Si tratta per lo più di incontri equilibrati, c’è stata solo un’unica gara in cui una delle due squadre è rimasta a secco.

La ‘legge dei gol’ prescinde dagli allenatori presenti in panchina, anche se gli attuali tecnici privilegiano molto la fase offensiva per tentare di arrivare in Europa: le squadre si trovano ad un punto di distanza nella classifica di Serie A. Da una parte la Lazio che sembra essersi ripresa dopo un’avvio altalenante e vuole tornare a credere nella Champions, dall’altra il Sassuolo che in Champions non c’è mai stato ma ad ora sembra un obiettivo perseguibile.

Entrambi gli allenatori hanno espresso parole di stima reciproca e sono consapevoli che la sfida di oggi sarà una gara impegnativa. Per quanto riguarda il Sassuolo, se la squadra emiliana dovesse realizzare almeno un punto eguaglierebbe il record di punti per il girone di andata, con tre sarebbe primato. Nel Sassuolo non saranno disponibili nella partita odierna Berardi, Bourabia e Chiriches.

In casa Lazio assenti Luiz Felipe e Luis Alberto, elementi chiave per la squadra.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: